Busje van gemeente Aalten zwaar beschadigd na botsing tegen boom

Scherpe hooigeur te ruiken na uitbranden schuur in Terborg

15:50 TERBORG/ DOETINCHEM - In de wijde omgeving van de Heuvenseweg in het buitengebied van Terborg kunnen mensen een scherpe hooigeur ruiken, nadat hier zondagavond laat een hooischuur is uitgebrand. ,,Het ontbreken van serieuze wind in combinatie met een vochtige lucht kan ervoor zorgen dat de geur een tijd blijft hangen”, zegt woordvoerder Robert Spijkerman van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG).