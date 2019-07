Busje vat vlam in Doetinchem: JF Kennedylaan afgesloten

Regio Deal Achterhoek: 40 miljoen voor streek

17:17 DEN HAAG/BORCULO - De Regio Deal Achterhoek is rond. Om de streek in de toekomst aantrekkelijk te houden voor haar bewoners investeren Rijk en regio gezamenlijk 40 miljoen euro. Dat geld moet leiden tot slimme verbeteringen in de maakindustrie maar ook in de woon- en leefomgeving worden gestoken.