Bussen en treinen liggen ook in Achterhoek dinsdag plat vanwege staking

Stakingsbereidheid

Vervoerders Arriva en NS lieten woensdag al weten dat niet precies te zeggen is hoe groot de overlast is voor reizigers. Wel is duidelijk dat de staking grote gevolgen gaat hebben. ,,Maar pas op de dag zelf weten we of en hoeveel van onze bussen en treinen rijden. Het ligt eraan hoeveel van onze medewerkers gehoor geven aan de oproep van de vakbonden”, zei een woordvoerder van Arriva eerder.



Op woensdag 29 mei is nog een landelijke actiedag. De FNV hoopt dan dat op die dag andere sectoren het werk neerleggen.