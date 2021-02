Bussen gaan weer rijden, buurtbus Eibergen-Rekken-Haaksbergen staat nog een week op stal

Nu het vaccineren is begonnen, stijgt de animo in Noord- en Oost-Gelderland voor een coronaprik

6:00 De animo voor een coronavaccinatie neemt in de GGD regio Noord- en Oost-Gelderland flink toe. Inmiddels is acht op de tien inwoners bereid zich te laten inenten, terwijl in november 'nog maar’ 51 procent aangaf zich te laten vaccineren. Dit blijkt uit de deze week verschenen zesde coronapeiling van de GGD in deze regio.