Buurman wil einde aan parkeerterrein van machinefabriek: ‘Ik wil hier rustig wonen’

,,Ik wil daar rustig wonen, maar dat is niet meer het geval’’, zei de man donderdag bij de Raad van State in Den Haag.

Geluidscherm in aanbouw

Daar stapte hij naar toe tegen de gemeente Aalten. Die heeft een paar maanden geleden echter parkeerterrein gelegaliseerd in een bestemmingsplan. Wel moest ISG beloven dat een geluidscherm zou worden gebouwd. Dat is momenteel in aanbouw.

Volgens raadsman F. Kobossen van de machinefabriek gebeurt op het parkeerterrein niets bijzonders. ,,Het personeel zet er ’s morgens de auto neer en ’s middags vertrekken ze.’’ Maar volgens de buurman wordt er met trailers gedraaid en gekeerd en vinden laad- en loswerkzaamheden plaats. De heftruck zou er vaak heen en weer rijden.

Verzet

Over het parkeerterrein is veel te doen geweest. Het college van b en w wilde er in 2017 een einde aan maken. ISG kreeg dwangsommen van 35.000 euro en 5.000 euro om de bestrating te verwijderen en bomen opnieuw aan te planten. ISG stapte echter naar de rechtbank Gelderland en toonde daar een brief van de burgemeester van 5 december 2016.