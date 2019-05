Buurt baalt van communicatie Keppelse Golfclub over ‘ommetje’

Dat ze een van de oudste golfclubs van het land is, betekent niet automatisch dat De Keppelse Golfclub overal in thuisbasis Hoog-Keppel op handen wordt gedragen. In een dorp dat zo'n beetje voor de helft uit golfbaan bestaat, wordt ieder plan met argusogen bekeken. Dat was al zo toen De Keppelse circa tien jaar geleden uitbreidde van negen naar achttien holes en dat is nu nog steeds zo.

,,Waar het om gaat is dat je als buurt en golfclub on speaking terms blijft en dat is niet het geval", zegt Roel Janssen, die vanaf zijn oprit uitkijkt op het imposante terrein van De Keppelse. ,,Wij hebben te maken met een opeenstapeling van dingen die over ons heen komen. Vandaag is er dit, morgen is er dat. Er wordt vanuit een hoge toren over ons heen gekeken. Dat vinden ook de golfers die hier in de buurt wonen. De relatie is niet verbeterd sinds we zijn geschoffeerd tijdens de laatste bijeenkomst.”