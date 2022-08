Buurt die sluiting stinkende stal eist, is al 35.000 euro kwijt aan rechtszaken tegen varkensboerderij

Bewoners vinden buurt Kolonie in Rekken te klein voor opvang 50 minderjari­ge vreemdelin­gen: ‘Veiligheid van onze kinderen komt in geding’

REKKEN - Bewoners van de Kolonie in Rekken willen geen opvang van jonge alleenstaande vreemdelingen (AMV’ers) in het pand Panovenweg 14. Ruim 200 van de in totaal 210 bewoners van de Rekkense buurt vulden een enquête in als onderdeel van een onderzoeksrapport.

28 augustus