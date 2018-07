Omwonenden van bandenrecyclingbedrijf Doornberg in Almen willen dat de gemeente Lochem onmiddellijk ingrijpt bij het bedrijf en zorgt dat de brandgangen binnen 24 uur vrijgemaakt worden. De buren van het bedrijf hopen daarmee een ´enigszins beheersbare situatie bij een brand te bewerkstelligen’.

Dit staat in een mail die Bernhard Aiking, omwonende en secretaris van de stichting Veld en Bos afgelopen weekend naar de gemeente Lochem en de brandweer heeft gestuurd. De stichting vindt al jaren dat het bandenverwerkbedrijf niet thuishoort op het huidige terrein aan de Scheggertdijk. De buurt maakt zich onder meer zorgen over de brandveiligheid op het terrein van Doornberg.

,,Zeker door de aanhoudende droogte is de situatie bij Doornberg nu levensgevaarlijk’’, zegt Bernhard Aiking in een toelichting. ,,Toen ik dit weekend ging kijken en zag dat de brandgangen niet vrij zijn ben ik me wezenloos geschrokken. Dit is echt Russische roulette, het kan zo maar mis gaan. Ik heb dit weekend nog een paar blowende jongens hier uit het bos gestuurd. Als er ergens een brandende sigaret terecht komt heb je zo een grote brand.’’

In de mail verwijst Aiking naar overleg tussen gemeente en Doornberg over de gevaarlijke situatie. Volgens een plan van aanpak dat in maart is afgesproken tussen de twee partijen zouden er onder andere brandgangen moeten komen tussen de bandenstapels zodat een eventuele brand beter te bestrijden is en zich minder snel uitbreidt.

Ook de Vereniging Almens Belang zegt bij monde van voorzitter Gertie Tuller dat de vereniging ´de bezorgdheid van de omwonenden inzake brandveiligheid te delen´. Bij Doornberg zelf wil andermaal niemand reageren op de bezorgde mail van de buren. Doornberg verwijst ook nu weer naar de gemeente Lochem.