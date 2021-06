Buurt in Eibergen teleurgesteld: speelveldje terug, maar wel met sloot ernaast

De buurtapp ontplofte

De vreugde is van korte duur. In eerste instantie was beloofd de niet werkende afwatering via ondergrondse buizen te regelen, maar de aannemer werd teruggefloten toen het werk halverwege was. De buizen lagen al klaar. Waarom, informeerde wijkbewoner Bert Dijkhuizen bij de gemeente. ‘Omdat het te duur werd’, kreeg hij te horen. „Deze mededeling deed de buurtapp ontploffen”, aldus Dijkhuizen. „Waarbij de meest nette opmerking nog is dat men het vertrouwen in der gemeente heeft verloren. Er gebeurt nu precies dat wat de buurt niet wil, een sloot langs het speelveld.”

Nooit de bedoeling

De wijk krijgt steun van raadslid Hans Pelle, die inmiddels ook vragen heeft gesteld over de kwestie. Klopt het dat het te duur zou worden? Ja, is het antwoord van de gemeente. Sterker: het was nooit de bedoeling om over de hele lengte buizen te leggen. De aannemer had ze er weliswaar alvast neergelegd, maar dat was eigen initiatief. De keuze voor een sloot is gebaseerd op klimaatverandering. Naast het trapveldje ligt een wadi en ook het trapveldje zelf is bedoeld om bij grote regenval water op te vangen. De sloot voert het water verder af richting de wadi en dat zou met ondergrondse buizen niet lukken. En die buizen die er liggen? ‘Die neemt de aannemer weer mee’, aldus de gemeente.