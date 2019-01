Buurt in verzet tegen megazeugenstal in Aalten

Gezellige drukte op de schaatsba­nen in Aalten en Doetinchem

17:18 AALTEN - De liefhebbers weten de twee schaatsbanen die op dit moment open zijn in de Achterhoek goed te vinden. Het is gezellig druk op de nieuwe ijsbaan op Sportpark Zuid in Aalten. Ook de baan in Doetinchem trekt veel volk.