Buurt Jimmy's Neede: ‘onze reactie is niet vreemd of onbeschoft’

NEEDE - De bestemming deugt niet, de locatie evenmin, vindt de buurt. En de manier waarop de gemeente heeft gecommuniceerd over de realisatie van het jeugdhonk in Neede? 'We voelen ons zo bedonderd!'

Wethouder Marijke van Haaren noemt in een persbericht het jeugdhonk Jimmy's in Neede een 'talentenbroedplaats' en stelt dat de locatie Bergstraat voldoet aan alle wensen. 'Er is een grote betrokkenheid bij de komst van een Jimmy's in Neede.' Maar buurtbewoners van het nieuwe jongerencentrum in het voormalige pand van podoloog Kox aan de Bergstraat in Neede zijn nog steeds woest op de gemeente. Twee informatieavonden en gesprekken hebben de lucht niet geklaard. De omwonenden mochten niet inspreken in de gemeenteraad en stuurden daarom een boze brief aan het college van B en W en de gemeenteraad. Intussen vraagt de PvdA in schriftelijke vragen opheldering over de kwestie.

Voldongen feit

De buurtbewoners voelen zich voor een voldongen feit gesteld, nu de gemeente hen pas op het allerlaatste moment heeft geïnformeerd. 'Het plan is al akkoord bevonden, de huurovereenkomst is getekend, de gemeente kan niet meer terug, is ons door één van uw medewerkers meegedeeld en wij wisten van niets! Van ons wordt nu alleen nog verwacht om in contact te treden met Jimmy's en tot zinvolle afspraken te komen betreffende een plezierige samenwerking. Dat voelt o zo fout en vervelend. Wij voelen ons op z'n zachtst uitgedrukt, bedonderd!', aldus Jeroen Abbink namens de buurt in de brief naar de gemeente Berkelland.

De buurt snapt niet dat deze werkwijze is gevolgd door de lokale overheid. Abbink: 'Wetende dat open en transparante communicatie een van de speerpunten van de gemeente Berkelland is. Een verklaring dat het in Borculo ook zo is gegaan, is voor ons te makkelijk. Kan dit zomaar? Daarbij hebben wij een simpel 'sorry' nog niet gehoord. Men blijft zich verschuilen achter de woorden: 'Wij hadden deze weerstand niet verwacht'.'

Abbink zegt veel steun te krijgen van Needenaren die de komst van de Jimmy's op die plek zonder overleg met direct omwonenden onvoorstelbaar vinden. 'Het is fijn bevestigd te krijgen dat onze reactie niet vreemd of onbeschoft is.' Volgens de buurtbewoners is de komst van de Jimmy's in strijd met het bestemmingsplan. Ook de PvdA komt tot die conclusie. Het pand heeft volgens fractievoorzitter Betsy Wormgoor de bestemming 'bedrijf', terwijl Jimmy's een maatschappelijke bestemming vereist. Abbink: 'Het initiatief Jimmy's is geplaatst onder 'overige persoonlijke dienstverlening', waaronder vallen: waarzegsters, grafologen, stamboomonderzoekers, gidsen en zo. Reden hiervoor zou liggen in het feit dat de bedenker van Jimmy's, organisatie adviesbureau Up-to-us, als bedrijf geregistreerd is. Maar heeft het hoofdkantoor dit pand gehuurd of de gemeente Berkelland?'

Heroverwegen