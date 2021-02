Buurt kan investeren in windpark Netterden, dat er na 20 jaar dan écht komt

VIDEO Mezenvilla’s van Mayke en haar maatjes vliegen de Zutphense Steen­goed-win­kel uit, tot in Amerika aan toe

21 februari Als Mayke Nijstad (18) eenmaal op de tandem zit met vader Jan, is ze helemaal in haar element. Want dan worden er mezenhuisjes bezorgd. Mayke heeft het syndroom van Down en maakte de huisjes bij Steengoed, een werkplaats in Zutphen voor mensen met een verstandelijke beperking. De spullen die Mayke en haar maatjes daar maken, worden verkocht in de winkel die aan de werkplaats vastzit. Mayke's mezenvilla’s zijn populair. Er is zelfs zo'n vogelhuisje besteld vanuit Amerika.