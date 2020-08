Buurt maakt zich grote zorgen over tankstation dat niet naar De Zumpe gaat

Gemeente Berkelland onderzoekt huisves­ting arbeidsmi­gran­ten: ‘De druk neemt toe’

6:39 BORCULO - De huisvesting van arbeidsmigranten laat soms te wensen over. Dat maakte de coronacrisis nog eens extra duidelijk. Hoe zorg je als gemeente voor goede woonruimte en hoe voorkom je wantoestanden en overlast? De gemeente Berkelland onderzoekt de stand van zaken en maakt daarna beleid. „Nu is het hier niet zorgelijk”, aldus burgemeester Joost van Oostrum. „Maar we willen voorkomen dat we straks moeten zeggen: Hadden we maar eerder naar dit onderwerp gekeken.”