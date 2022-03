Buurt Markvelde boos over komst mega-varkensbedrijf: ‘Dit is een gigantische uitbreiding’

MARKVELDE/RIETMOLEN - Omwonenden van het varkensbedrijf van vof Schilderinck zijn niet te spreken over de geplande uitbreiding. Schilderinck wil het varkensbedrijf aan de Achterveldweg 2 in Markvelde uitbreiden van 1250 naar 4000 vleesvarkens. Veel te veel, vindt de buurt.

Buurman Arjan de Brouwer is woordvoerder van vijf gezinnen die in de buurt wonen. Ze zijn fel gekant tegen de komst van de megastal in het buitengebied. „We zijn met een groepje buren. Een van onze buren woont in Diepenheim en heeft het gelezen in het Hofweekblad. Op die manier kwamen de buren op de hoogte. Zij hebben een aantal omwonenden gealarmeerd”, vertelt De Brouwer. „Op die manier kwamen we de zaak op het spoor.”

Buurman weet van niks

De Brouwer woont hemelsbreed op enkele honderden meters afstand van het bedrijf aan de Achterveldweg 2 in Markvelde. Zelf woont hij formeel in Rietmolen, Berkelland, in buurprovincie Gelderland. Hij krijgt het Hofweekblad niet en wist tot voor kort van niks.

De buurt heeft inmiddels een jurist in de arm genomen. Ook hebben ze de kwestie aangekaart bij de gemeenteraadsfractie van D66 in Hof van Twente. Fractievoorzitter Alice Olde Reuver of Briel heeft B en W inmiddels om opheldering gevraagd.

De Brouwer: „We hebben een jurist ingeschakeld om een zienswijze in te dienen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning voor het bedrijf.” Die vergunning heeft inmiddels ter inzage gelegen. De buurt is nog in afwachting van de omgevingsvergunning die de gemeente Hof van Twente vermoedelijk zal verstrekken.

‘Gigantische uitbreiding’

Volgens De Brouwer is er op dit moment een stal in gebruik op het bewuste perceel. „Enkele andere stallen zijn een paar jaar geleden door een storm getroffen en daarmee in onbruik geraakt.” Met het aanvankelijke aantal varkens van 1250 heeft de buurt geen probleem. „Ons bezwaar is gericht tegen de gigantische uitbreiding naar 4000 mestvarkens. Schilderinck heeft inmiddels in een van de stallen maatregelen getroffen zodat het aan de milieueisen voldoet.”

D66 heeft inmiddels meerdere vragen over de kwestie gesteld aan het college van B en W. ‘Op basis van welke beleidsregel heeft het college gemeend medewerking te moeten verlenen aan deze aanvraag?’. Ook is de partij bang dat door medewerking te verlenen aan de bouw van deze megastal het voor bedrijven uit Hof van Twente moeilijker zal worden om over te stappen op meer duurzame varkenshouderij.

De Brouwer vindt het triest dat hij er eigenlijk bij toeval is achter gekomen dat het varkensbedrijf op korte afstand van zijn woning wil uitbreiden. „Als onze buren in de gemeente Hof van Twente niet alert waren geweest hadden we dit allemaal gemist.”

Varkensboer vof Schilderinck in Beltrum wil niet reageren.