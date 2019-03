Buurt opgevangen in kerk bij verwoestende brand in Megchelen

Uitslaande brand

In Megchelen aangekomen begon de brandweer meteen met blussen én ontruimen van de omringende huizen, omdat de brand uitslaand was. In één van de huizen woont koster Sessink, die de sleutel van de kerk heeft opgehaald om de deuren van het geloofsgebouw te openen. In de kerk hadden de inwoners van Megchelen vervolgens samen tijdelijk onderdak, tot ze weer terug hun huis in mochten.



Dat was rond 07.15 uur het geval, toen alles weer veilig was. Ongeveer anderhalf uur eerder had de brandweer al het sein brand meester gegeven.



De schade na de verwoestende brand is enorm. Deze maandag is te zien dat van het dak vrijwel niets meer over is en ook de bovenverdieping van het huis is zwaar beschadigd geraakt door de vlammen en het bluswater. Het huis is voorlopig onbewoonbaar.



De oorzaak van de brand is onduidelijk. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. De eigenaren van het pand zijn twee Turkse families. Van een van de families is in september 2015 hun zaak - een Turkse bakkerij in de Deken Nijkampstraat in Ulft - uitgebrand. Het vermoeden bestond destijds van brandstichting en er zijn ook meerdere verdachten voor opgepakt. Tot een rechtszaak is het nooit gekomen.