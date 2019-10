Buurt presenteert alternatieve overgangen voor Greversweg

Aan de spoorwegovergang in de Greversweg zijn in Winterswijk al heel wat vergaderuurtjes gewijd. Vanavond speelt de discussie opnieuw in de raadscommissie. Het college staat duidelijk achter het beleid van ProRail en de provincie om de overweg helemaal af te sluiten, ook voor fietsers en voetgangers. Inmiddels is de overgang al gesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Algemeen belang

Buurtbewoner Dirk Willink maakt zich hard voor het openhouden van de overgang voor langzaam verkeer. ,,Het gaat mij niet alleen om mijn eigen belang, omdat ik aan beide kanten van het spoor grond heb liggen. Het gaat mij vooral om het algemeen belang van Winterswijk. Er gaat hier een belangrijke fiets- en wandelroute verloren. In 2016 zijn er nota bene afspraken gemaakt met fiets- en wandelorganisaties. Maar daar is bij de besluitvorming helemaal niet naar gekeken.”

Tunnel of brug

Hij heeft inmiddels zelf onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een tunnel of een brug en zal vanavond de plaatjes en prijzen ervan tonen. De beste oplossing is wat hem betreft een tunnel, die volgens zijn berekening 475.000 euro kost. Het alternatief dat bedacht is bij volledige afsluiting is een route over het industrieterrein. ,,Veel te gevaarlijk", oordeelt Willink.