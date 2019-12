Buurt start petitie tegen komst tankstation bij Zumpe

,,In twee dagen hebben we al bijna 1.500 handtekeningen", zegt Gerrit Jan van Ochten, leider van het protest dat zich vooral zorgen maakt over de gevolgen voor de natuur. ,,Het aantal ondertekenaars overtreft onze verwachtingen.”

Arrogant

Medio november zei Richard Fieten, eigenaar van Fieten Olie, dat hij hoopt het nieuwe tankstation in juli 2020 te openen. Als het aan Van Ochten en de zijnen - Ochten vertegenwoordigt een dertigtal buren - ligt, gebeurt dat niet. ,,Ik vond Fieten nogal arrogant overkomen met zo'n bewering", zegt Van Ochten. ,,Dat we in twee dagen tijd zoveel mensen hebben die onze petitie steunen, zegt veel.”

Bij een petitie, die Van Ochten wil aanbieden aan de Doetinchemse gemeenteraad, blijft het niet. ,,Alle raadsleden ontvangen een mail met daarin ons standpunt", zegt Van Ochten. ,,Daarnaast plaatsen we spandoeken en brengen we 5.000 flyers rond in de stad. Verder drukken we raamposters. In geweer komen via de Raad van State kost veel geld en kan altijd nog. We proberen het eerst zo en doen een beroep op het gezond verstand.”