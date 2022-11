Buurt verzet zich tegen noodlokaal: ‘We zijn helemaal niet tegen asielkinderen, maar het wordt wel steeds meer’

Inbrekers stelen voor 30.000 euro aan gereed­schap bij Duits timmerbe­drijf

Bij een inbraak in een bedrijf aan de Max Planckstraat in het Duitse Borken (over de grens bij Winterswijk) is in de nacht van dinsdag op woensdag een enorme hoeveelheid gereedschap gestolen. De politie raamt de buit op zo'n 30.000 euro.

