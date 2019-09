Buurt wil geen zonnepark aan Ruilverkavelingsweg in Noordijk

NEEDE/NOORDIJK - Omwonenden van een terrein van 15 hectare aan de Ruilverkavelingsweg in Noordijk zijn en blijven tegen de plannen voor een zonnepark. Ze doen niet mee aan overleg en geven aan ook niet financieel te willen participeren in het Zonnepark Ruilverkavelingsweg Neede.

‘Terwijl verzet tegen zonneparken groeit, de provincie aankondigt het beleid ten aanzien van de bebouwing van landbouwgrond te willen herzien, dendert de trein in Berkelland gewoon door’, schrijven de buurtbewoners in een verklaring. Ze reageren op het nieuws over de juridische procedure in het geval van een ander project van Kronos, in de Needse buurtschap Hoonte tussen de bebouwde kom en de Hoondermaatsweg, tegen het ‘drielandenpunt’ met Eibergen en Haarlo aan.

Persoonlijk contact

Met de redactie van deze krant is persoonlijk contact. Maar om te voorkomen dat ze individueel tegen elkaar uitgespeeld worden, willen de buurtbewoners van de locatie Zonnepark Ruilverkavelingsweg niet met namen in de krant. Voor contact buiten de buurt is zelfs een neutraal e-mailadres aangemaakt, met ‘omwonenden.kronos’ voor het apenstaartje. De stellingname van de buren: voor Zonnepark Ruilverkavelingsweg Neede is lokaal - althans in de buurt - geen draagvlak. Als draagvlak een voorwaarde is om ergens een zonnepark in te richten, dan kan het plan op deze plek dus niet doorgaan.

Collectieve tactiek

Deze collectieve tactiek om een project buiten de buurt te houden, lijkt nieuw. De gemeente Berkelland bekijkt nu wat is vastgelegd als definitie ‘de omgeving’, c.q. ‘draagvlak’. De infosessies zijn gehouden bij De Olde Mölle aan de Diepenheimseweg in Neede. Buiten de buurt dus, stellen de omwonenden, die aangeven dat niemand uit de directe omgeving zijn gezicht daar heeft laten zien. Eén Noordijker is wel voor: de eigenaar van de grond, die de 15 hectare voor 20 jaar aan Kronos wil verpachten.

‘De Duitse ontwikkelaar gaat gewoon door. Sterker nog: ze wekken ijskoud de indruk dat de dialoog wél plaatsvindt en dat ze de inrichting van hun park hierop afstemmen. Zo hebben de omwonenden inmiddels de derde ‘verbeterde’ versie van het project gekregen.’

Beslissen

Binnenkort zal de gemeente moeten beslissen om wel of geen medewerking aan het project Ruilverkavelingsweg te geven. ‘Voor de gemeente is draagvlak onder de omwonenden een belangrijk toetsingscriterium. Nu de omwonenden collectief verzet hebben aangetekend tegen dit project, gaan wij ervan uit dat de gemeente Kronos zal vragen op zoek te gaan naar een locatie waar het vereiste draagvlak wel gevonden kan worden’, aldus de buurt.