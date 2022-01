Buurt wil zebrapad om wandeling naar moskee veiliger te maken, Doesburg twijfelt: ‘Kan gevoel veiligheid vergroten, maar ís het dan ook veiliger?’

De Oranjesingel in Doesburg is een singel waar regelmatig te hard wordt gereden, ondanks maatregelen die de snelheid eruit moeten halen. Buurtbewoners en bezoekers van de Anadolu-moskee in de straat vinden dat het voor onveiligheid zorgt.



Een zebrapad zou volgens hen een oplossing kunnen zijn. ,,Wij hebben 225 handtekeningen verzameld, waarvan 94 via een online-petitie. Het is ronduit gevaarlijk op de Oranjesingel”, zegt Büsra Özceran van de fractie van D66 in Doesburg.