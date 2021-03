Buurtbewoner naar rechter om start werk aan verdubbeling Europaweg tegen te houden

DOETINCHEM - Andries Snippe, inwoner van Doetinchem, is naar de rechter gestapt om de start van het werk aan de Europaweg in Doetinchem tegen te houden. De zitting bij de voorlopige voorzieningenrechter is maandagmiddag. Het werk dat moet leiden tot een verdubbeling van de Europaweg tussen de A18 en het spoor begint maandag.