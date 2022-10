Buurtbewoners helpen N825 de Slimste Weg worden met kunstwerken die hardrijders afremmen

Nieuwe paardenbak en padelbanen in Zelhem en loods voor golfkarre­tjes in Hengelo

ZELHEM - Voor een nieuwe paardenbak voor de paardensportvereniging in Zelhem, twee padelbanen voor de tennisclub in het dorp en een loods voor golfkarretjes voor mindermobiele mensen op ’t Zelle in Hengelo is in totaal 227.500 euro toegekend door de gemeente Bronckhorst.

