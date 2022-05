Buurtbewoners praten zich de blaren op de tong over onveilige wegen: ‘Je wil iemand die het mes tussen de tanden heeft’

Het is zaterdag 11.00 uur als Luc Löverink van comité Dorpsbelang Etten van zijn fiets afstapt. Hij is uitgenodigd om te komen vertellen over de kruising van de Oude IJsselweg met de Slingerparallel bij Etten. Net als Giel Dieker, een boer die op steenworp afstand woont van de beruchte kruising. In oktober kwam hier nog een 14-jarige scholier op de fiets om het leven , toen hij bij het oversteken werd geraakt door een busje.

Grote zorg rijschoolhouders over levensgevaarlijke kruising Slingerparallel waar scholier verongelukte: ‘Eigenlijk horen hier verkeerslichten of een rotonde’

‘Gevaar met eigen ogen zien’

Koffietijd in het weekeinde; niet het meest illustratieve moment dat je kunt kiezen om te bekijken wat dit kruispunt zo gevaarlijk maakt, beamen Löverink en Dieker. Iedere ochtend- of avondspits was daarvoor eigenlijk beter geweest, maar ze doen het ermee. Graag, na veertien ongevallen in vijf jaar tijd.



,,Ik heb hier laatst al een soortgelijke ontmoeting gehad met een Statenlid van het CDA”, zegt Löverink. Aan politieke belangstelling geen gebrek op dit moment.



Met Dieker samen wacht hij Jan Daenen en Judith Tenbusch op van de Gelderse PvdA-fractie. Zij maken vandaag een tournee langs vijf kruispunten en oversteekplekken in Gelderland om, aldus het persbericht, het ‘gevaar met eigen ogen te zien’ en met omwonenden te bespreken.