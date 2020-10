Buurtfeest is hoogtepunt, rookavond meest bijzondere activiteit op ′t Loo

Ze vertellen het met zichtbare trots, Hannie ter Maat (40) en Freek Markerink (70). Zij is sinds dit voorjaar voorzitter van de buurtvereniging en hij was jarenlang secretaris. „We hebben ongeveer honderd inwoners en iedereen is lid van de buurtvereniging. De een wat fanatieker dan de ander”, vertelt Hannie. „We lopen de deur niet bij elkaar plat, maar er is een grote saamhorigheid”, voegt Freek er aan toe.



Beiden zijn geboren en getogen op ’t Loo. Markerink woont er zijn hele leven al, Ter Maat was een tijdje weg maar keerde terug. Wonen in een rijtjeshuis in een dorp viel best tegen en Hannie had het geluk weer haar intrek te kunnen nemen bij haar ouders. Haar gezin en haar ouders hebben allebei hun eigen woning. Datzelfde geldt voor de dochter van Freek, die in de boerderij trok. De aardappelboer zelf plaatste er een woning voor hem en zijn vrouw naast.