Buurtschap Dijkhoek bij Borculo licht eind september weer op

‘Samen honderd’ was in 1995 het motto, toen Toneelvereniging Ons Genoegen en de Buurtvereniging Dijkhoek beide vijftig jaar bestonden. „Het Samen Honderd-verhaal leidde tot Diekhook in 't lech, een feestelijke verlichtingsroute”, vat Joke Pot samen. „Zo'n 20 kilometer, om op eigen houtje per auto of fiets te rijden.”

Dijkhoek en Heure

„Sindsdien is dat elke vijf jaar herhaald. Nu bestaan de beide verenigingen 75 jaar. En niet alleen zij, want er is veel meer begonnen in het bevrijdingsjaar 1945. Zodat er rond veel meer bij 75 jaar valt stil te staan. Da's dus een beetje het motto. In de Dijkhoek en voor een klein deel door de buur-buurtschap Heure zetten we een route uit in de vorm van twee ringen van een acht. Daar kun je als toeschouwer genieten van allerlei dat in het licht wordt gezet. Inclusief een paar inzendingen van elders. Want we hebben bijvoorbeeld Scouting Borculo dat ook 75 jaar bestaat, uitgenodigd om ergens een verlicht object op te bouwen.”