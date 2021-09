Buurtschapje Brinkheurne vreest megacamping met hotel: ‘Het moet hier geen tweede Giethoorn worden’

Daarover is een open brief gestuurd naar de gemeente. Het schrijven is tot stand gekomen na diverse bijeenkomsten van de buurt, die zich fel verzet tegen de uitbreiding van de camping. ‘Het plan komt neer op het uitbreiden van een al zéér grote camping tot een megacamping', staat in de brief.



‘Een megacamping met 1100 standplaatsen en huisjes en daarnaast nog een hotel met plaats voor 200 gasten. Ter vergelijking: de hele buurtschap Brinkheurne telt minder dan 300 inwoners’.



,,Dit is totaal niet in evenwicht”, zegt voorzitter Willem te Voortwis van Brinkheurns Belang. ,,Er ontstaat een wanverhouding in ons buurtschap. Terwijl juist het kleinschalige van het buitengebied gekoesterd moet worden, waar nog aandacht is voor natuur. Het moet hier geen tweede Giethoorn worden.”