Buurtschappen Bredevoort ‘schitteren’ volop mee in lichtjesevenement

De buurtschappen Barlo, De Haart en 't Klooster doen dit weekend volop mee met het lichtjesfestijn van Bredevoort, dat door corona alleen vanuit de auto te bewonderen is. En omdat het alleen per auto kan, had de organisatie bedacht de route dit jaar wat langer te maken, 34 kilometer in totaal. Zaterdagavond stond er een heuse file van twee kilometer bij de start in Barlo, die zelfs nog een vermelding kreeg op de site van Google Maps.

Oldtimers en strooien poppen

Woordvoerster Tjitske Woordes is dik tevreden: ,,De buurtschappen laten zich van hun beste kant zien. Overal zijn boerderijen aangelicht met waxinelichtjes, schijnwerpers en kerstverlichting. In de weilanden en tuinen staan oldtimers, strooien poppen, oude trekkers, zelfs nieuwe landbouwvoertuigen.”

In De Haart zit artiest Hans de Vries onder een parasol muziek te maken. In Barlo gaat de route over het erf van De Neeth, waar in een stal een ouderwets levend boerentafereel is te bewonderen. En in ‘t Klooster hebben bewoners een verlicht treintje van winkelwagentjes gemaakt, dat zo nu en dan de weg oversteekt, compleet met spoorboom.

Geweldig voor kinderen

Bij boerderij Tolkamp mag je met de auto dwars door de stal rijden, met links en rechts koeien. ,,Vooral kinderen vinden dat helemaal geweldig", aldus Woordes.

Ook Bredevoort zelf is weer volop verlicht, nu zelfs meer dan andere jaren, omdat meer straten zijn opgenomen in de route. Volgend jaar weer op deze manier? ,,Daar gaan we het nog over hebben", zegt Woordes. ,,Het is wel zo'n succes dat we dit vaker willen.”

Vanavond (zondag) is de laatste avond van Bredevoort Schittert. De start is vanaf 19.00 uur aan de Markerinkdijk 18 in Barlo. De aanrijroute is vanaf partycentrum Het Noorden aan de Lichtervoordsestraatweg in Aalten.

Volledig scherm Bredevoort Schittert, buurtschappen doen volop mee met lichtjesfestijn. De route gaat zelfs dwars door een stal. © DG