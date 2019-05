Buurtschapsborden in omgeving Winterswijk zijn ineens weg

Muzikanten­duo Anne en Arnan uit Zutphen maakt memorabele reis in busje Berry

17:00 Het jonge Zutphense muzikantenechtpaar Anne (27) en Arnan Kaemingk (24) begon in 2017 aan een wonderlijke wereldreis van ruim anderhalf jaar. Het duo - artiestennamen: Anne Elise en Arnan Natan - stopte met werken in het muziekonderwijs en stapte zonder vooropgezet plan in zijn stokoude Volkswagen LT uit 1980. Het busje met de naam 'Berry’ bracht Anne en Arnan naar achtereenvolgens België, Frankrijk, Spanje, Marokko en Portugal. Daar beleefden zij allerlei avonturen en ontmoetten zij enkele paradijsvogels. Ze verpakten hun belevenissen in de cd Home is where you park it, die op 31 mei wordt gepresenteerd.