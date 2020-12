Buurtvereniging Dijkhoek: ‘Het echte naoberschap zie je alleen nog bij ouderen’

Ze hadden het zo leuk bedacht, het jubileum zou eind maart gevierd worden met een ouderwetse boerenbruiloft, samen met de toneelvereniging Ons Genoegen, die dit jaar ook 75 jaar bestaat. Voorzitter Hanneke Mesland zou de bruid zijn, gestoken in ouderwetse kledij. Met de voorzitter van de toneelclub als bruidegom aan haar zijde. Corona stak er een stokje voor en ook door de uitgestelde datum in november ging een streep. Het jaarlijkse buurtfeest in oktober ging niet door en het Dijkhoekse paasvuur ging in het voorjaar voor de tweede achtereenvolgende niet in vlammen op. „Het is nog maar de vraag of we ooit nog een paasvuur krijgen met de aangescherpte regels in verband met het milieu”, zegt Mesland ietwat somber.