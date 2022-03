Buurtversterkers moeten wijken een beetje mooier maken; Oude IJsselstreek begint met maatschappelijke banen

ULFT - De Vogelbuurt in Ulft krijgt de primeur: de gemeente Oude IJsselstreek zet vier buurtversterkers in om de wijk een beetje mooier te maken. De buurtversterkers worden aan het werk gezet via het participatiebedrijf STOER. Het gaat om zogenoemde basis-banen.

De basis-banen zijn in het leven geroepen om inwoners die lastig aan het werk komen en een inkomensondersteuning krijgen, kansen te geven op betaald werk. Buurtversterking in de Vogelbuurt is een samenwerking van STOER, de gemeente en wooncorporatie Wonion.

De buurtversterkers helpen mee in het groen en kunnen ingezet worden bij kleine klussen in- en rondom huis. Als het nodig is kunnen ze buurtbewoners helpen bij een klus waarbij de mouwen opgestroopt moeten worden.

Speerpunt

De maatschappelijke banen zijn een speerpunt in het sociale beleid van de gemeente Oude IJsselstreek. Het is de bedoeling dat de komende jaren nog eens 41 van dit soort banen gerealiseerd worden, waarvan 16 in de woonwijken en nog eens 25 door een samenwerking met het bedrijfsleven. Het is niet de bedoeling dat deze banen leiden tot verdringing van de reguliere arbeid, verzekert de gemeente.