Buurvrouw wekte Nicky en vier zoontjes in brandende flat door op ramen te bonken

Grote motorkledingzaak op Polplein in Zutphen

12 maart MotorKledingCenter opent komende zomer aan het Polplein (industriegebied De Mars) in Zutphen een groot filiaal in het pand waarin tot de zomer van 2017 Blokker Tuin was gevestigd. De motorkledingzaak heeft reeds twee Nederlandse vestigingen (Hazerswoude-Rijndijk en Tilburg) en een winkel in het Belgische Zemst.