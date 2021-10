BZC komt dichtbij koploper AZC, maar leidt toch derde nederlaag van het seizoen

Trainer Jeroen Kuilman noemde het een nederlaag met perspectief, want hij zag een goede wedstrijd van zijn ploeg. In het derde kwart maakte AZC uiteindelijk het verschil, met drie treffers binnen een minuut. Juist op de verdediging had Kuilman de laatste weken kritiek, omdat hij vond dat het aantal tegendoelpunten te hoog was. ,,We hebben hetzelfde verdedigd als de afgelopen weken, maar de uitvoering was ontzettend goed. We haalden telkens de tegenaanval eruit. Juist uit de tegenaanval scoren ze drie keer, dat was lullig.”