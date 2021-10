Cadeautjes voor Berkelland: 3,3 miljoen in de plus en geld terug voor iedereen

Ja, het was goed nieuws uit Den Haag, aldus de wethouder. De bijdrage uit Den Haag, die jaarlijks in september aan gemeenten wordt toebedeeld, viel dit jaar hoger uit dan verwacht. Daardoor laat de begroting voor komend jaar, die deze week werd gepresenteerd, een mooie plus zien van 3,3 miljoen euro. Waar in eerste instantie ‘maar’ een half miljoen prijkte.

Wel wat onzekerheden

Kleine kanttekening: het is geld dat voor een groot deel bestemd is voor jeugdzorg, en daar moet het ook aan worden uitgegeven. Toch blijft er een mooi bedrag over voor de nieuwe coalitie als die straks na de gemeenteraadsverkiezingen in maart aantreedt. Teselink houdt wel een slag om de arm: „Er zitten wat onzekerheden in, we weten natuurlijk niet wat de toekomst brengt. Die disclaimer moet erbij.” Begin dit jaar bijvoorbeeld waren de berichten uit den Haag nog een stuk somberder. „Op al die schommelingen kun je geen solide financieel beleid voeren. Daarom hoop ik van ganser harte dat we snel een nieuw kabinet hebben, want dan hebben de gemeenten ook meer duidelijkheid.”

Miljoentje terug

Naast de 3,3 miljoen overschot op de begroting, begint ook op andere vlakken Sinterklaas vroeg dit jaar in Berkelland. Alle inwoners krijgen eenmalig 35 euro korting op de rioolheffing en 20 procent korting op de afvalstoffenheffing, want die reserves puilen uit. Er kan best een miljoen euro terug naar burger, besloten de coalitiepartijen VVD, CDA en GB. ‘Allemaal cadeautjes in de aanloop naar de verkiezingen’, mopperden de oppositiepartijen onlangs over deze plotselinge vrijgevigheid.

Verlichting voor sport en cultuur

Ook de sport- en cultuursector krijgt een extraatje. Eerder was al besloten om sportverenigingen met een eigen accommodatie te compenseren voor de ozb-verhoging. Daar is later de wens aan toegevoegd om datzelfde te doen voor cultuurverenigingen. In plaats van 70.000 euro maakt de gemeente hier nu 150.000 euro voor vrij, om zeker te weten dat dat lukt.

Nog steeds bezuinigingen

De meerjarenbegroting is overigens maar ternauwernood sluitend, en dan nog vooral dankzij de gunstig uitvallende bijdrage uit Den Haag. De jaren na 2022 verwacht de gemeente nog steeds een tekort van zo’n half miljoen. Ook lopen er nog steeds bezuinigingstrajecten. „Ja zeker, een heel pakket aan maatregelen”, aldus Teselink. Is het in dat licht bezien niet gek om kortingen op heffingen te geven? Nee, zegt Teselink: het geld zou nergens anders voor ingezet kunnen worden, omdat riool- en afvalstoffenheffing alleen daaraan besteed mogen worden.