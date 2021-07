Café-eigenaar Mariska Dekkers: ‘Wel getwijfeld of we het zouden redden’

Ze heeft er zeker wakker van gelegen. Hoewel ze al tien jaar werkzaam is in De Lindeboom, staat ze pas sinds een jaar officieel te boek als uitbater. Met als gevolg dat ze door de overheid werd gezien als nieuwkomer en daardoor niet in aanmerking kwam voor de coronategemoetkoming voor haar personeel. Dat vocht ze met succes aan via de rechter. Begin dit jaar kwam het geld alsnog. „Maar zonder de inzet van mijn team, mijn man en mijn kinderen had ik het niet gered.”