Café van Ludwig voorlopig niet meer open

Column Johan tikt als een mitrail­leur

14:00 COLUMN - Klootzak. Ik wist niet dat het woord ooit, in de kop nog wel, had gestaan in een artikel met mijn naam er onder. De andere naam die er onder staat is die van Johan. Johan was tussen 1991 en 1997 mijn baas bij Voetbal International. Iedereen kent Johan tegenwoordig als Johan.