Café Veels in Ulft moet sluiten van burgemeester na vondst softdrugs

Naar verluidt is de eigenaar van café Veels in de Deurvorststraat opgepakt. Een woordvoerder van de politie wilde vrijdag enkel bevestigen dat een medewerker is aangehouden. Deze man zit nog vast. Reden voor de inval in de kroeg is een onderzoek naar drugshandel, zo liet de politie vrijdag weten. Tijdens de inval was er niemand in het café aanwezig.