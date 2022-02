Café Wijnbergen in Doetinchem mag weer open na gedwongen sluiting door geweldsincident

Haarloër Erwin Wunnekink (51) nieuw gezicht melkveehou­de­rij bij landbouw­koe­pel LTO

HAARLO - De Haarlose melkveehouder Erwin Wunnekink wordt het gezicht van de Nederlandse melkveehouderij: hij is benoemd tot voorzitter vakgroep Melkveehouderij bij LTO Nederland. Per 1 maart volgt hij in die rol Wil Meulenbroeks op.

18 februari