Café Zusenzo na week sluiting weer open

Zusenzo sloot ging vorige week donderdagavond 30 juli niet meer open, nadat het een brief had gekregen van de gemeente Doetinchem. Dit omdat volgens de gemeente in de kroeg de corona-regels werden overtreden. Volgens eigenaar Sander Sloots hing hem een dwangsom van 10.000 euro boven het hoofd.

'Net carnaval’

Eerder die week had burgemeester Mark Boumans erop gewezen dat het in een aantal kroegen ‘net carnaval’ was. Op dat moment leek het om drie kroegen in de binnenstad te gaan. Uiteindelijk hebben twee exploitanten (in de gemeente Doetinchem) een brief gekregen waarin stond dat bij een volgende overtreding sluiting dreigde. Sloots wachtte dat niet af en besloot Zusenzo zelf direct te sluiten. Wie de andere horecazaak is, is niet naar buiten gekomen.