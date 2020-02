Cafetaria SamSam in Doetinchemse winkelstraat dicht

DOETINCHEM - Cafetaria SamSam in de Hamburgerstraat in Doetinchem zit sinds maandag dicht. De gevel van het pand is dichtgeplakt met wit papier. De eigenares wil niet zeggen waarom de zaak is gesloten. SamSam begon als nieuwe keten in augustus 2016 op deze plek.