Camera’s tegen afvaldumpingen bij containerparkjes Bronckhorst

Huisraad, afgedankte tuinmeubelen en ander grof huisvuil, volle dozen oud papier en uitpuilende zakken met plastic afval. Inwoners van Bronckhorst laten veel troep achter naast en bij de ondergrondse containers en dit is een doorn in het oog van de omwonenden én de gemeente. Om deze dumpingen aan te pakken moet er wat gebeuren. Het plaatsen van camera’s is één van de oplossingen om de illegale stortingen tegen te gaan.



Het probleem speelt op meerdere plekken, maar met name aan de Kerkstraat en Stikkenweg in Zelhem, in Hummelo, bij de Aldi in Vorden en op de hoek van de Spalstraat en Kastanjelaan in Hengelo, aldus een woordvoerder.



Lees verder onder de foto.