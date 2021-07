Camerapaal en onzichtbare maatregelen om overlast in Doetinchemse wijk eindelijk te stoppen

DOETINCHEM - Palen met camera’s en een aantal ‘niet-zichtbare’ maatregelen moeten de overlast die er al tijden is in de wijk Overstegen in Doetinchem eindelijk stoppen.

Wat die ‘niet-zichtbare’ maatregelen precies zijn, wordt niet bekendgemaakt. ,,We willen de groep die overlast veroorzaakt niet wijzer maken dan nodig”, zegt een woordvoerder van de gemeente Doetinchem.

Het probleem in de wijk bestaat al geruime tijd. Meerdere jeugdgroepen zorgen voor veel overlast, vooral in de avonden en rond het schoolgebouw. De hinder varieert van het veroorzaken van lawaai en het achterlaten van rommel tot het plegen van vernielingen. Er is ook sprake geweest van bedreigingen en intimidatie.

Politie en gemeente hebben de jongeren meerdere keren tot orde geroepen. Zo kregen ongeveer dertig jongeren een brief met een waarschuwing. Jongeren werden aangesproken op ‘overlast en criminele activiteiten’, waarbij ook werd gedoeld op het dealen van drugs in de wijk. De jongeren werden een half jaar in de gaten gehouden, stond in de brief.

Sindsdien was het langere tijd relatief rustig in de wijk, vermoedelijk vanwege de lockdown en de avondklok. ,,Maar verdwenen is de overlast nooit”, zegt een buurvrouw, die uit voorzorg anoniem wil blijven.

‘Pak ons dan’

De meeste overlast is er rond het oude schoolgebouw. Begin deze maand laaide de onrust daar wederom op. Zo werd er tot twee keer toe brand gesticht bij de school. Ook werd er met spuitbussen de tekst: ‘pak ons dan’ op de muur van de school gespoten.

Om dit gedrag te stoppen, zijn er nu meerdere camera’s in de wijk geplaatst door de gemeente. ,,Omdat politie en boa’s niet elke dag 24 uur lang in de gaten kunnen houden wat er gebeurt, nemen we extra maatregelen. Daarom is er nu cameratoezicht en gaan politie en boa’s meer controleren”, zegt de gemeentewoordvoerder.

Probleem is niet verholpen, maar verplaatst

De buurvrouw vraagt zich ondertussen hardop af of het gaat helpen. ,,We werden vrijdag verrast door de camera’s. De jongeren blijkbaar ook, want ze kwamen meteen in opstand. De eerste avond moest de politie al komen om ze weg te sturen. In het weekend was het opvallend rustig, maar sinds maandag is er iedere avond weer trammelant in de wijk.”

Ze doelt daarmee vooral op geluidsoverlast. ,,Ze staan iedere avond tot ver in de nacht te schreeuwen en schelden op straat”, aldus de buurtbewoonster. Het plegen van vernielingen, brandstichting en ook het dealen, gebeurt volgens haar niet meer. ,,Maar dat is gewoon verplaatst. Die jongeren zijn ook niet dom, dus gebeurt het nu allemaal een stukje verderop.”