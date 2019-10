Cameratoezicht moet uitgaan in Doetinchem veilig houden

Dat menen de politie, de Doetinchemse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) én burgemeester Mark Boumans na de geweldsexplosie afgelopen weekend in het stadscentrum. Daarbij kwam een groep van zo’n 50 man tegenover de politie te staan en werd flink op agenten ingetrapt en -geslagen.



De politie is nu afhankelijk van beveiligingscamera’s aan horeca- en winkelgevels en van bewoners van de binnenstad om te zien wie zich allemaal misdragen heeft. Ook wordt getuigen gevraagd video’s te delen met de politie.

‘Beelden helpen om verdachten op te sporen’

Met cameratoezicht waren de daders beter en sneller in beeld gekomen, zegt politiewoordvoerder Jennifer Schoorlemmer. ,,Beelden helpen achteraf om verdachten op te sporen en vervolging te bevorderen”, zegt zij. ,,Ook kan het een preventief werken, als wij beelden live uitkijken om meteen in actie te kunnen komen als iets dreigt te ontstaan.”



Dat laatste betwijfelt burgemeester Mark Boumans van Doetinchem. ,,Ik denk niet dat cameratoezicht nu preventief had geholpen, maar zeker wél bij de opsporing”, zegt hij. ,,Ik had graag de beschikking gehad over beelden, zodat we die hadden kunnen gebruiken bij eventuele maatregelen die ik kan en wil nemen, zoals horeca- en centrumverboden.”

Horeca als voortrekker cameratoezicht

Ook de horeca in de stad is voorstander van camera’s in de binnenstad, zegt voorzitter Robbie Welling van KHN Doetinchem. ,,Dat komt zeker op de agenda in onze gesprekken met de gemeente. De gebeurtenissen van afgelopen weekend kunnen dat versnellen.”

Volgens Welling kan de horeca voortrekker zijn van cameratoezicht in het uitgaanshart. Bijvoorbeeld met camera’s aan de gevel, die worden aangesloten op het politienetwerk. ,,Dan moeten we wel goed kijken of dat kan qua privacy. Bovendien, wie dat gaat betalen? Want camera’s zijn uiteraard niet gratis.”

Overigens is er geen vrees voor imagoschade voor Doetinchem na het hevige geweld van afgelopen weekend. ,,Hoewel abnormaal, was dit een incident dat voor Doetinchem hoogst ongewoon is. En dat willen we graag zo houden”, zegt Boumans. Welling sluit zich daarbij aan: ,,Doetinchem is en blijft een gezellige én veilige uitgaansstad.”