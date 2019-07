Campagne na tweede verdrinking van asielzoeker in korte tijd in ‘t Hilgelo

update | video 25 hectare afgebrand bij grote brand in Winters­wijk: mogelijk ontstaan rond landbouw­voer­tuig

25 juli WINTERSWIJK - Aan de Vreehorstweg in Winterswijk is 25 hectare graanakker en klein gedeelte bosgebied afgebrand. Het vuur in het buitengebied van Winterswijk breidde zich snel uit. De brandweer had lange tijd moeite met blussen en zette veel materieel in. Mogelijk is de brand ontstaan rondom een landbouwvoertuig.