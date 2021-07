Camperclub NKC weegt zaterdag campers in Groenlo in kader actie ‘Weet wat je weegt’

Camperen is megapopulair

„Camperen is ontzettend populair. Er zijn nog nooit zo veel nieuwe camperaars bij gekomen in zo’n korte tijd. Het aantal campers in Nederland is de afgelopen tien jaar verdubbeld. Lang niet iedereen verdiept zich in de gewichten van de camper. Het is belangrijk om aandacht te blijven vragen voor dit thema”, zegt NKC-directeur Stan Stolwerk.