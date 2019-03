CamperPassie opent in Neede: doe-het-zelf-vrijheid op wielen

Video Vulcanus wil na faillisse­ment doorstart in Langerak

7:05 LANGERAK/DOETINCHEM - De vorige week failliet verklaarde ijzergieterij Vulcanus in Langerak mag zich in de belangstelling verheugen van een aantal overnamekandidaten. ,,Ik ben met meerdere partijen in gesprek”, zegt curator Vincent Jongerius. ,,Hoe groot de kans is dat het ook lukt durf ik nog niet te zeggen. Maar interesse is er voldoende.”