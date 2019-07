Camping Zwarte Cross is officieel open, 25.000 kampeerders naar binnen

Bouwplan Berkeloe­vers in Lochem zorgt voor beroering in buurt

12:00 Jarenlang wordt er al gesproken wat er moet gebeuren op het terrein van de vroegere veevoederfabrikant Reudink in Lochem. Nu ligt er een concreet plan: twintig huizen moeten er verrijzen op de locatie pal naast de Berkel. Het plan heet dan ook de Berkeloevers. De ontwikkelaar hoopt volgend jaar te kunnen starten met de bouw. In de buurt is nog niet iedereen gecharmeerd van het plan.