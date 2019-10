Camping Zwarte Cross verboden toegang voor minderjarigen

Fietstoer­tocht en voetbalwed­strijd afgelast na familiedra­ma Hengelo

16:08 HENGELO - De veldtoertocht van de Keiaosers uit Keijenborg komend weekend, gaat niet door. Reden is het plotselinge overlijden van clublid Ab en zijn vrouw Geke. Ze zijn vermoedelijk om het leven gebracht in hun ouderlijk huis in Hengelo. Hun zoon zit vast in verband met de gewelddadige dood van zijn ouders.