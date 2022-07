Campings Achterhoek stromen vol: ‘Drukte op vliegvelden houdt veel mensen in Nederland’

Drukte op de camping Kom Es An in Hengelo en camping de Kei in Lichtenvoorde. Campinggasten vermaken zich prima in of voor de tent of caravan. ,,Of het nu regent of niet. De mensen komen toch wel. Ik mag niet klagen en dat doe ik dan ook zeker niet”, zegt Marco Timmerhuis van camping de Kei.



Het gaat weer goed met het toerisme in de Achterhoek na twee loodzware coronajaren, ziet Manuel Hezeman van Achterhoek Toerisme. Harde cijfers heeft hij niet, maar de signalen die hij krijgt zijn hoopgevend. ,,Uit gesprekken met vakantieparken en campings blijkt dat we de licht stijgende lijn van voor corona weer te pakken hebben”, zegt de directeur van de organisatie die samenwerkt met toeristische bedrijven én elf gemeenten in de Achterhoek.