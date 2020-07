Campings en B&B’s in Achterhoek bommetjevol deze zomer

Gemeente Lochem wist al maanden van ecologi­sche problemen rondom zonnepark Barchem

7 juli Het inmiddels lange proces rondom de vergunning voor het grote zonnepark Bekenschot in Barchem wordt definitief gepauzeerd tot na de zomer. Er zijn teveel onduidelijkheden. Zo zegt het college pas sinds juni te weten dat het park de lokale ecologie in de weg zit. Uit documenten blijkt dat de gemeente dit echter al in maart wist.