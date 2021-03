‘Campingvlucht’ in Braamt: in een vliegtuig naar dromenland

Honderd jaar Wansink Woningin­rich­ting in Eibergen: ‘Voor een goed advies moet je even tijd uittrekken’

27 februari EIBERGEN - Bij Gé en Marian Wansink thuis aan de Hondevoort is de huiskamer met recht ‘een mooie kamer’ te noemen. Het is namelijk ‘de showroom’. Wil je zien hoe iets in het echt oogt, dan is even ‘gluren’ een aanrader. Wansink Woninginrichting bestaat deze week honderd jaar.